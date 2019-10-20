شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مستفز من راشفورد ضد ليفربول والان مع التفاصيل

قال ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد في تصريحات صحفية عقب انتهاء مباراة فريقه أمام نظيره ليفربول بالبريميرليج أن المان يونايتد كان الأفضل في المباراة وكان يستحق الفوز.

وأضاف ‏لاعب اليونايتد راشفورد: "كنا نستحق الفوز، لا اعتقد انهم كانوا جيدين ليحصلوا على التعادل حتى لكن هذه هي كرة القدم، لقد اضعنا فرصة كبيرة للفوز بهذه المباراة".

وكان نادي مانشستر يونايتد قد تعادل علي ارضه ووسط جماهيره أمام نادي ليفربول بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".