شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ‎أبها: تقنية الفديو تعمل لفرق معينة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

عبر عبدالرازق الشابي عن غضبه الشديد من تقنية الفديو في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم مؤكدا أنها تعمل لفرق معينة بالدوري.

وقال عبدالرازق الشابي المدير الفني لنادي أبها في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء مباراة فريقه أمام نظيره الفيحاء:"لا أعلم لماذا تقنية الفيديو تعمل لفرق وتغيب عن فرق اخري كان لنا هدفين في المباراة عن جدارة و استحقاق رغم أن الحكم لم يعد لشاشة الفيديو للتأكد الا انه تم إلغائهم".

وتعادل نادي أبها مع نظيره فريق الفيحاء بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.