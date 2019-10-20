الان تتابع في غياب صلاح.. مانشستر يونايتد يوقف انتصارات ليفربول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات اقتنص ليفربول نقطة ثمينة خارج ملعبه بالتعادل مع مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في قمة كرة القدم الإنجليزية التقليدية مساء اليوم. رفع الليفر رصيده للنقطة رقم 25 في المركز الأول بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، وبقى اليونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط فقط.

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