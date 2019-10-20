شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك: محمد صلاح هو الملك المصري..ولا يحب البعض المزاح معه لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عبر فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، عن تقديره لزميله في الفريق، المصري محمد صلاح.

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وتحدث فيرجيل في تصريحات لشبكة «بي ان سبورتس»، وقال: «محمد هو الملك المصري كما يحب البعض أن يناديه».

وأضاف: «مو فتاك أمام المرمى، قوي للغاية مع المدافعين ويستطيع المرور من أي مدافع»

وأتم: «منذ أول يوم لي معه في ليفربول وأنا أحب أن أمزح معه، لا يحب بعض اللاعبين فعل ذلك، لأنهم إذا سخروا منه أو هاجموه، مصر كلها ستهاجمهم».