- 1/2
- 2/2
الأحد 20 أكتوبر 2019
حقق موناكو فوزاً قاتلاً على ضيفه رين 3-2 الأحد في المباراة التي جمعتهما على ملعب لويس الثاني ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وإفتتح وسام بن يدر التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك فيتوت ماواسا التعادل لرين في الدقيقة 12.
وفي الدقيقة 48 وضع أدرين هونو الضيوف في المقدمة قبل أن يسجل إسلام سليماني هدف التعادل لموناكو في الدقيقة 56.
وفي الدقيقة 90+3 أحرز بن يدر الهدف الثاني له والثالث لموناكو ليؤكد إنتصار فريقه.
ورفع موناكو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر، وهو نفس رصيد رين صاحب المركز الثاني عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز صعب لموناكو بثلاثية مقابل هدفين لرين في الدوري الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.