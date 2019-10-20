فوز صعب لموناكو بثلاثية مقابل هدفين لرين في الدوري الفرنسي

الأحد 20 أكتوبر 2019

حقق ​موناكو​ فوزاً قاتلاً على ضيفه رين 3-2 الأحد في المباراة التي جمعتهما على ملعب لويس الثاني ضمن منافسات الجولة العاشرة من ​الدوري الفرنسي​ لكرة القدم.



وإفتتح ​وسام بن يدر​ التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك فيتوت ماواسا التعادل لرين في الدقيقة 12.

Advertisements

وفي الدقيقة 48 وضع أدرين هونو الضيوف في المقدمة قبل أن يسجل إسلام سليماني هدف التعادل لموناكو في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 90+3 أحرز بن يدر الهدف الثاني له والثالث لموناكو ليؤكد إنتصار فريقه.

ورفع موناكو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر، وهو نفس رصيد رين صاحب المركز الثاني عشر.