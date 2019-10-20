اخبار الرياضه

فوز صعب لموناكو بثلاثية مقابل هدفين لرين في الدوري الفرنسي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الأحد 20 أكتوبر 2019

حقق ​موناكو​ فوزاً قاتلاً على ضيفه رين 3-2 الأحد في المباراة التي جمعتهما على ملعب لويس الثاني ضمن منافسات الجولة العاشرة من ​الدوري الفرنسي​ لكرة القدم.

وإفتتح ​وسام بن يدر​ التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك فيتوت ماواسا التعادل لرين في الدقيقة 12.

Advertisements

وفي الدقيقة 48 وضع أدرين هونو الضيوف في المقدمة قبل أن يسجل إسلام سليماني هدف التعادل لموناكو في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 90+3 أحرز بن يدر الهدف الثاني له والثالث لموناكو ليؤكد إنتصار فريقه.

ورفع موناكو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر، وهو نفس رصيد رين صاحب المركز الثاني عشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوز صعب لموناكو بثلاثية مقابل هدفين لرين في الدوري الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا