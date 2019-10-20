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هوفنهايم يحرم شالكه صدارة البوندسليغا ويهزمه بهدفين

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الأحد 20 أكتوبر 2019

حرم نادي ​هوفنهايم​ضيفه نادي ​شالكه​ من اعتلاء صدارة البوندسليغا وهزمه بنتيجة 2 - 0 في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب الجولة 8 من البطولة المحلية.

شالكه الذي كان يمني النفس بالنقاط الثلاث ورفع رصيده الى 17 نقطة لاعتلاء صدارة البطولة خسر اللقاء بهدفين متاخرين من اصحاب الارض الذين رفعوا رصيدهم الى 11 نقطة واقتربوا من مراكز المقدمة.

سجل هدفي اصحاب الارض اللاعبين كراماريتش د 71 وايلاس بيبو د 85 ليفوز هوفنهايم 2 - 0 بالرغم من محاولات شالكه الكثيرة خصوصا عبر المغربي امين حاريت الا انهم لم يستطيعوا التسجيل لتنتهي المباراة بفوز اصحاب الارض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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