ليفربول ومانشستر يونايتد حبايب في الدوري الإنجليزي

الأحد 20 أكتوبر 2019

نجا نادي ​ليفربول​ متصدر البريمييرليغ الانكليزية من الخسارة الاولى له هذا الموسم وعاد من الاولد ترافورد معقل ​مان يونايتد​ بالتعادل الايجابي 1 - 1 لحساب الجولة التاسعة من البطولة المحلية.



ليفربول فشل في معادلة رقم تشيلسي وهو 9 انتصارات متتالية في انطلاقة الموسم واكتفى ب 8 انتصارات وتعادل ليرفع رصيده الى 25 نقطة في الصدارة.

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بالعودة الى اجواء اللقاء كان الريدز منقوصين من محمد صلاح بسبب الاصابة بينما في المقابل عاد الحارسان دي خيا واليسون الى عرين الفريقين.

سجل اليونايتد اولا عبر ​راشفورد​ في الشوط الاول وعادل النتيجة قبل النهاية اللاعب ادم ​لالانا​ مانحا فريقه نقطة واحدة.

يذكر ان ليفربول سجل في الشوط الاول هدفا عبر ساديو ماني الغاه الحكم بعد العودة الى تقنية الفيديو بينما كان هدف اليونايتد مشكوك بامره بعد خطا روخو على اوريجي الا ان الحكم لم يلغيه حتى بعد العودة الى تقنية الفيديو.