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بيل ومودريتش يغيبان عن لقاء غلطة سراي الاوروبي

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الأحد 20 أكتوبر 2019

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ​​ الاسباني قائمة الفريق التي ستواجه ​غلطة سراي​ التركي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب لوكا مودريتش وغاريث بايل ولوكاس فاسكيز وناتشو وأسينسيو بداعي الإصابة وماريانو دياز بقرار فني بينما تواجد الألماني توني كروس الذي تعافى من إصابته.

 

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ويتذيل ريال مدريد مجموعته برصيد نقطة وحيدة بعدما تلقى الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان وتعادل بهدفين لمثلهما أمام كلوب بروج.

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وضمت القائمة 21 لاعبا هم:

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، أودريوزولا، وميندي.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي، جايمس، وإيسكو.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، يوفيتش، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريغو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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