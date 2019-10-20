بيل ومودريتش يغيبان عن لقاء غلطة سراي الاوروبي

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الأحد 20 أكتوبر 2019
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الاسباني قائمة الفريق التي ستواجه غلطة سراي التركي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وشهدت القائمة غياب لوكا مودريتش وغاريث بايل ولوكاس فاسكيز وناتشو وأسينسيو بداعي الإصابة وماريانو دياز بقرار فني بينما تواجد الألماني توني كروس الذي تعافى من إصابته.
ويتذيل ريال مدريد مجموعته برصيد نقطة وحيدة بعدما تلقى الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان وتعادل بهدفين لمثلهما أمام كلوب بروج.
وضمت القائمة 21 لاعبا هم:
حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.
خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، أودريوزولا، وميندي.
خط الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي، جايمس، وإيسكو.
خط الهجوم: هازارد، بنزيما، يوفيتش، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريغو.
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