سان جيرمان يدخل على خط المنافسة لضم إيفان راكيتيتش

الأحد 20 أكتوبر 2019

كشف موقع "le10sport" الفرنسي أن ​باريس سان جيرمان​ يسعى لتدعيم خط وسطه بلاعب في حجم وإمكانيات الكرواتي ​إيفان راكيتيتش​، بعد تألقه الملحوظ مع ​برشلونة​ طوال المواسم الماضية.



وارتبط اسم راكيتيتش بالانتقال إلى ​إنتر ميلان​، بعد فشل النيراتزوري في ضم مواطنه لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، لكن الصفقة لم تتم بسبب وجود فارق بين طلبات برشلونة، والعرض المقدم من إنتر.

وأشار التقرير إلى أن راكيتيتش حريص على الرحيل عن كامب نو، في ظل خروجه من حسابات إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوغرانا في الفترة الأخيرة.

ويعتبر ​مانشستر يونايتد​ أيضاً من الأندية التي تتابع وضع راكيتيتش في برشلونة، حيث يرغب هو الآخر في ضم النجم الكرواتي لكتيبة أولي غونار سولسكاير، بعد رحيل هيريرا وفيلايني.