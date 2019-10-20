إصابة ركبة حارس دورتموند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ = دورتموند

أكد نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم حدوث إصابة في الركبة لحارسه الأساسي السويسري رومان بوركي. وأوضح النادي أن اللاعب الدولي السابق أصيب في مباراة فريقه مساء الأول أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بالتهاب في المحفظة المفصلية للركبة اليسرى.

في الوقت نفسه، أفاد النادي بأنه من غير المستبعد أن يشارك بوركي في مباراة انترميلان الإيطالي يوم الأربعاء المقبل في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

كان بوركي اصطدم في النصف الأول من مباراة أمس مع بريل إيمبولو، مهاجم جلادباخ، ثم واصل اللعب بعد ذلك لمدة نصف ساعة، قبل أن يضطر إلى الخروج من الملعب.وكان بوركي صرح بعد المباراة مباشرة بقوله «أتمنى أن يكون الوقت كافيا للشفاء قبل مباراة ميلان».