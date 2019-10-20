فالنسيا تكمل جاهزية فرق الجائزة الكبرى للفورمولا إي بالدرعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كثفت الفرق المشاركة في سباق السيارات المنتظر «فورمولا إي» الذي سيقام في الدرعية التاريخية يومي 22 و23 نوفمبر 2019 ضمن الجولتين الأولى والثانية من الموسم السادس لبطولة الجائزة الكبرى للفورمولا إي، استعداداتها لخوض هذا التحدي الكبير في المملكة، حيث شاركت هذه الفرق وعددها 12 فريقا في اختبار القيادة الذي أقيم على حلبة «ريكاردو تورمو» في فالنسيا الإسبانية في الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر الحالي.

وواصلت الفرق استعداداتها المكثفة لموسم الدرعية، والذي سيشهد استمرار خاصيتين جديدتين Attack Mode وFan Boost بالإضافة إلى سيارات الجيل الثاني التي اختبرت في حلبة «ريكاردو تورمو» بطول 2.48 ميل و14 منعطفا متباعدا ومسافات مستقيمة طويلة، مما يمنح السائقين المجال لتجربة السرعة القصوى للسيارات، بعكس حلبة الدرعية التي تعد حلبة بالغة الصعوبة بمنعطفاتها الـ21 التي تمتد على مسافة 1.5 ميل.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بعد نهاية اختبار القيادة في فالنسيا «عند رؤيتي لقائمة الفرق المشاركة في اختبار القيادة بفالنسيا شعرت بالحماسة لانطلاق الموسم الجديد في الدرعية، ففي العام الماضي استضافت الدرعية الجولة الأولى فقط، وهذا العام تستعد لاستضافة الجولة الأولى والثانية، وهذا يعكس النمو المتزايد في شعبية الفورمولا إي، ويدل على مكانة المملكة كمركز إقليمي لرياضات السيارات والرياضة ككل».

فيما قال سائق فريق دي إس تشيتاه البرتغالي أنطونيو داكوستا الفائز بالجولة الافتتاحية للموسم الماضي في الدرعية «لدي فريق جديد وسيارة جديدة وكانت تجربتنا في فالنسيا رائعة وأنا متفائل جدا بهذا الموسم، ويسعدني أن نعود من جديد لنبدأ الموسم في الدرعية، لتجربة سيارة الـ DS E- TENSE FE20 في سباق فعلي وعلى أحد أفضل حلبات الموسم».

وأضاف «في هذا الموسم ستحتضن الدرعية جولتين متتاليتين، وهو ما يعني ضعف النقاط للسائقين وضعف المتعة للجماهير، وقد كان شعورا رائعا عندما حصلت على المركز الأول في السباق الأول من الموسم الماضي، وأتمنى أن أكرر ذلك مجددا».

وسيتوجه الاهتمام للمتسابق جان إيريك فيرين سائق فريق DS Techeetah الحائز على لقب البطولة في النسخة الخامسة محققا إنجازا تاريخيا كأول سائق يحقق لقبين متتالين في بطولة الجائزة الكبرى للفورمولا إي، وستكون أعين المتابعين والفرق المنافسة على جان إيريك وفريقه بالإضافة إلى فريقي Porsche و Mercedes-Benz لمشاركتهما للمرة الأولى في منافسات الفورمولا إي.

يذكر أن جميع تذاكر فعاليات وأنشطة موسم الدرعية متوفرة على الموقع الالكتروني www.diriyahseason.sa.

تذاكر السباق

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تذكرة اليوم الواحد

450 ريالا

تمنح حاملها صلاحية الدخول إلى Allianz E-Village والفعاليات الترفيهية المصاحبة في اليوم نفسه، والاستمتاع بالأنشطة المختلفة عى جانب حلبة السباق، ويمكن للزوار توفير مبلغ 100 ريال عن طريق الحصول عى تذكرة اليومين بسعر 800 ريال.

2500 ريال

تذكرة الضيافة الفاخرة (ريال ليوم الواحد)

تشمل خدمة صف السيارات، منصات داخلية وخارجية فاخرة مطلة على حلبة السباق، جولات سياحية بمنطقة الطريف، أشهى وألذ المأكولات مع خدمة VIP، ومنطقة الدائرة الذهبية خلال الفعاليات الترفيهية العالمية، وسيحصل الزوار على فرصة توفير مبلغ ألف ريال في حال الحصول على تذكرة اليومين لهذه الفئة بقيمة 4000 ريال.

15000 ريال

تذكرة نادي Boss إيموشن لكبار الزوار

وهي الفئة الثالثة من التذاكر على منطقة وصول ومغادرة خاصة، تشمل أشهى وألذ المأكولات لدرجة كبار الزوار، وصالة مميزة مطلة على السباق، وممشى خاصا، إضافة إلى جولات في المرآب الخاص بالفرق والسيارات، مع صلاحيات لقاء السائقين.

أبرز فعاليات موسم الدرعية (22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)