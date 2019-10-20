قطع برباط نيكلاس شول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني أمس إصابة مدافعه نيكلاس شول بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وسيغيب شول لعدة أشهر بعدما اضطر اللاعب للخروج مبكرا بإصابة في الركبة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام أوجسبورج أمس الأول في الدوري الألماني لكرة القدم.

ومن المقرر أن يكون المدافع البالغ من العمر 24 عاما خضع لعملية جراحية أمس.

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وقال مدرب بايرن نيكو كوفاتش «أصيب شول بقطع في الرباط الصليبي، والآن علينا أن نرى إلى أي مدى تضررت المناطق الأخرى بالركبة».

من جانبه أكد مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف أن الإصابة بمثابة انتكاسة لشول، معربا عن أمله في سرعة تعافي اللاعب.

وأضاف لوف «خسارته مؤلمة بالنسبة لنا أيضا وتؤثر على تطور فريقنا اليافع».

وسقط شول بشكل غريب على أرض الملعب وتمت مساعدته للخروج من الملعب في الدقيقة 12 من المباراة.