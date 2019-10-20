الإنتر يضيق الخناق على يوفنتوس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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رفع فريق إنتر ميلان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق نقطة خلف يوفنتوس المتصدر بفضل فوزه المثير على ملعب مضيفه ساسولو 4-3 أمس في المرحلة الثامنة، وظل ساسولو في المركز الـ15 بعد أن تجمد رصيده عند 6 نقاط.
وتقدم إنتر ميلان بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي عاد وأحرز الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 71، وتكفل المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بتسجيل الهدفين الآخرين لإنتر في الدقيقتين 38 و45.
وجاءت الأهداف الثلاثة لساسولو بواسطة دومينيكو بيراردي في الدقيقة 16 وفيليب ديوريسيتش في الدقيقة 74 وجيريمي بوجا في الدقيقة 81.
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