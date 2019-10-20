الطويرقي: لا تجبروني على كشف حقائق الاتفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام
زادت أوضاع الاتفاق سوءا بعد تلقي الفريق الأول لكرة القدم الخسارة الخامسة له بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمس الأول أمام الشباب في الجولة السابعة بنتيجة 2-1، مما دفع جماهير النادي لمطالبة مجلس الإدارة برئاسة خالد الدبل أن تعمل على إقالة المدرب الوطني خالد العطوي وتبحث عن بديل ينقذ الفريق من مسلسل الخسائر المتتالية.
من جانبه، عبر رئيس المجلس التنفيذي لأعضاء الشرف المستقيل أخيرا هلال الطويرقي عن امتعاضه لمستويات ونتائج الفريق في الدوري، مؤكدا أن هدف النادي كان صناعة فريق له هيبة وشخصية يكون قادرا على المنافسة على المراكز الستة الأولى، مبينا أن لديه الوثائق والأدلة التي تثبت ذلك، مهددا بكشف الحقائق للجماهير حال لم يتحقق ذلك الهدف.
وكتب الطويرقي في صفحته الرسمية في تويتر» بالوثائق والأدلة كان هدفنا جميعا صناعة فريق له هيبة وشخصية وينافس على المراكز الستة الأولى، إن لم يتحقق الهدف فلي كلام آخر، وموقف حازم.
وكل شيء في وقته حلو .. غضب الجماهير لا يرضينا أبدا ومعهم حق وأنا أعذرهم لأنهم لا يعلمون ما حدث».
وختم «أرجو أن لا أضطر للحديث».
أسباب إخفاق الاتفاق
- الأسلوب الجديد للعطوي بالاعتماد على سياسة البناء من الخلف وهم ما لم يتشربه الفريق
- عدم الثبات على التشكيل في جميع المباريات
- الإصابات المتلاحقة
- ضعف خط الدفاع
- قلة خبرة العطوي بدوري المحترفين حيث يخوض تجربته الأولى
- تذبذب مستويات اللاعبين وخاصة الأجانب
- الانقسامات الشرفية التي نتج عنها استقالة رئيس المجلس التنفيذي هلال الطويرقي
- l تفضيل الإدارة الصمت وعدم كشف أسباب تراجع الفريق.
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