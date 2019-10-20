فرسان مكة يصدرون القلق وسط مدربي الدوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تخطى تألق الوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاجز الحصول على المركز الثاني بنهاية الجولة السابعة، ووصل إلى تسريب حالة من القلق وسط مدربي فرق الدوري بعد أن كان سببا في إقالة 4 مدربين من أصل 5 أعفتهم أنديتهم من مهامهم حتى الآن، علما بأن الوحدة تقدم أندية الدوري بجانب الأهلي من حيث التضحية بالمدربين عندما أطاح بمديره الفني، الكرواتي ماريو ستانوفيتش بعد مضي 3 جولات، وتحديدا عقب تحقيق الفوز على الأهلي 2-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، واستعان عقبه بالأوروجوياني دانييل كارينيو.

وإذا تسبب فرسان مكة في الإطاحة مباشرة بثلاثة مدربين، وهم مدرب الأهلي السابق الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش عقب الفوز عليه في ملعبه بين جماهيره 2-1 ضمن الجولة الثالثة للدوري، ومدرب ضمك، التونسي محمد الكوكي عقب الفوز عليه في ملعبه أيضا 1-0 في الجولة السادسة، ومدرب الاتحاد، التشيلي خوزيه سييرا عقب الفوز عليه 1-0 في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، فإنه أيضا تسبب في إقالة مدرب الفتح، التونسي فتحي الجبال بعد أن تغلب عليه 2-0 على ملعبه في مكة المكرمة ليكمل فكرة استغناء الفتح عن المدرب تماما، إلا أن الإعلان عن ذلك رسميا تم عقب التعادل مع الرائد في الجولة السادسة، رغم أن التعادل كان البداية الإيجابية الوحيدة للجبال بعد أن خسر 5 جولات.

أرقام خاصة بالوحدة

تغلب على قطبي جدة الأهلي والاتحاد وكسب منهما 6 نقاط

استقبل هدفا واحدا في مباراتيه أمام عملاقي جدة وسجل فيهما 3 أهداف (2 في الأهلي وواحد في الاتحاد)

حقق 5 انتصارات على التوالي للمرة الأولى بدوري المحترفين بفوزه على الأهلي والفيحاء والفتح وضمك والاتحاد

تمسك بوصافة الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 15 نقطة

حافظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي (أمام الفيحاء والفتح وضمك والاتحاد)

استقبل أهدافا أقل من الهلال المتصدر، حيث ولجت مرماه 5 أهداف مقابل 6 في الهلال

آخر هدف استقبله مرماه كان في الجولة الثالثة من الأهلي