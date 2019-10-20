فيتوريا يهاجم أمرابط ومايكون والعبيد وحمدالله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

شدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا على لاعبيه بضرورة العمل على كسب مباراة الديربي أمام الهلال الأحد المقبل في إطار لقاءات الجولة الثامنة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منبها بحاجة الفريق إلى كسب نقاط المباراة إذا ما أراد السير في طريق الاحتفاظ بلقب الدوري.

جاء ذلك في غرفة الملابس عقب الفوز الذي حققه الفريق أمس الأول على نظيره الرائد 2-0 في الأسبوع السابع.

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وشهد اجتماع فيتوريا مع اللاعبين توجيه اللوم للمحترفين نورالدين أمرابط ومايكون، حيث استنكر الاحتكاك غير المبرر من قبل أمرابط مع حارس الرائد عزالدين دوخة في آخر الدقائق من المباراة، كما انزعج من حصول مايكون على بطاقة صفراء دون داع لذلك.

وطالب فيتوريا اللاعبين بضرورة ضبط النفس والجدية داخل الملعب والتناغم بينهم، مؤكدا عدم تخليه عن شعار الانضباط، وأنه لن يسمح مجددا بحدوث تراشق بين اللاعبين داخل أرضية المستطيل الأخضر، في إشارة إلى ما حدث بين المدافع عبدالرحمن العبيد والمهاجم عبدالرزاق حمدالله وانتقاد كل منهما الآخر بحدة.

من جهة ثانية يعاود الفريق اليوم تدريباته لبدء استعداداته لمواجهة الهلال، فيما سيكون الأبرز خلالها تهيئة النيجيري أحمد موسى للمباراة من خلال زيادة معدله اللياقي والوقوف على جاهزيته البدنية.