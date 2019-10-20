هل ينصلح حال الاتحاد بذهاب التشيلي وبقاء الحائلي؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

كثفت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تحركاتها للتعاقد مع جهاز فني جديد يقود الفريق الأول لكرة القدم في دوري الأمير محمد بن سلمان بعد أن أقالت أمس الأول، التشيلي خوزيه سييرا من تدريب الفريق نتيجة سوء النتائج، آخرها الخسارة 0-1 من الوحدة في إطار مواجهات الجولة السابعة للدوري.

وبعد أن كلفت الإدارة، المدرب الوطني محمد العبدلي بتدريب الفريق لحين التعاقد رسميا مع مدرب بديل، اتجهت نحو عدد من الأسماء لاختيار الأنسب والأفضل لتولي المهمة رسميا على أن يتوفر في الأسماء المرشحة شرط معرفة الدوري السعودي أو العمل في الخليج كسبا لعامل الوقت.

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من جانبه لم يعف جمهور الاتحاد في تعليقاته على وضع النادي بصفة عامة عقب إقالة سييرا، مجلس الإدارة مما يحدث حاليا من تدهور للفريق الأول لكرة القدم وحلوله في المركز الثامن برصيد 9 نقاط من أصل 21 نقطة هي عدد المباريات التي خاضها حتى انتهاء الجولة السابعة، حيث حملته جزءا كبيرا من المسؤولية، مبدية عدم رضا وقناعة بما أنجز من أعمال.

مآخذ على عمل الإدارة

الاختيار الخاطئ للاعبين المحليين

منح المدرب كامل صلاحية اختيار الأسماء الأجنبية

الفشل في توفير السيولة المادية

قلة خبرة وضعف دور المشرف على الفريق الأول

إهدار فرصة تغيير سييرا في فترتي التوقف الماضيتين للدوري.

عدم وضوح الاستراتيجية والأهداف

تحميل النادي أعباء مالية بتعاقدات غير جدية.

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