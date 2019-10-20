الفتح بطل بطولة ملبورن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام توج فريق الفتح السعودي بالبطولة العربية لكرة القدم، والتي نظمها نادي الطلبة السعودي بمدينة ملبورن الأسترالية بمشاركة 8 فرق من مختلف الجنسيات العربية والخليجية، فيما حل فريق الشعب في المركز الثاني. وتأتي البطولة ضمن الأنشطة الرياضية التي ينظمها النادي السعودي بهدف ترابط الطلاب السعوديين والعرب في ملبورن، ولا سيما أن النادي نظم في وقت سابق بطولة خليجية حققت نجاحا كبيرا مما شجع المنظمين على إقامة بطولة مماثلة وبشكل أوسع، لتشمل جميع الطلاب العرب، وتعد هذه البطولة الأولى من نوعها في مدينة ملبورن.



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