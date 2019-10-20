شكرا لقرائتكم الأهلى يتربع على عرش الأندية الأفريقية والزمالك فى المرتبة الثالثة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تربع النادى الأهلى، على عرش أندية القارة الإفريقية من حيث قيمة لاعبيه التسويقية، بقيمة 32 مليون يورو متفوقا بفارق 11 مليون يورو عن أقرب منافسيه نادى بيراميدز، صاحب المركز الثانى بقيمة 21 مليون يورو. Advertisements نشر موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص فى الإحصائيات، تقريرا عن أعلى الأندية قيمة فى أفريقيا، إذ سيطرت الأندية المصرية على المراكز الأولى منه. وحل نادى الزمالك، فى المرتبة الثالثة، إذ وصلت قيمة نجومه إلى 20 مليون يورو، بالتساوى مع نادى صن داونز الجنوب أفريقى، ثم النجم الساحلى التونسي، بقيمة 19 مليون يورو.

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