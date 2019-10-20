شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يدرس حرس الحدود لتفادى مشاكل دفاع زعيم الثغر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيقوم يوسف بشرح جميع الأخطاء التى ظهرت فى دفاعات الحرس لشرحها للمهاجمين وكيفية استغلالها خلال اللقاء القادم المقرر له الخميس المقبل ضمن مباريات الأسبوع الخامس على ملعب المكس .
يذكر أن الإتحاد السكندرى اكتملت صفوفه عقب شفاء إسلام جمال مدافع الفريق من نزلة البرد التى ابعدته عن مباراة دجلة ، وطلب طلعت يوسف بنسيان المباراة الماضية والتركيز فى لقاء الحدود التى وصفها بالصعبة
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