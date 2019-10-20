شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي .. حسام عاشور يغادر مران الأحمر بعد تعرضه للإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واشتكى حسام عاشور من إصابة في القدم خلال مشاركته في التقسيمة، وغادر المران قبل نهايته حيث حاول الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق علاج اللاعب في ارض الملعب، لكن عاشور لم يتمكن من استكمال المران ليغادر الملعب برفقة طبيب الفريق.
وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون واشتمل المران على جانب بدني وفني.
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