شكرا لقرائتكم نادر شوقي: الجونة مضطر لخوض مباراة الأهلى رغم إيماننا بمشروعية قرار الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف شوقي أن فريقه يستعد لمواجهة الأهلي حالياً، وسيتواجد فى ملعب المباراة مبدياً احترامه لقرار الأهلي الأخير فى هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر نادر شوقي: الجونة مضطر لخوض مباراة الأهلى رغم إيماننا بمشروعية قرار الأحمر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.