شكرا لقرائتكم الأهلي يُحدد بديل حسام عاشور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتهي عقد حسام عاشور قائد النادي الأهلي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ولم يُحدد اللاعب المُلقب بالمسمار قراره النهائي سواء بتجديد عقده لمدة موسم إضافي أو إعلان اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي أكد أن ناديه لم يكل من تدعيم صفوفه بأفضل شكل مؤكداً أن إدارة ناديه تضع في عين الاعتبار امكانية إعلان حسام عاشور إعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، خاصة في حالة نجاح الفريق بالتتويج بالنسخة الحالية من بطولة دورى أبطال افريقيا، والتي يرغب اللاعب في الفوز بها على أن يعقبها مباشرة اعلانه الاعتزال.

وكشف المصدر أن نبيل دونجا دفندر بيراميدز يعد على رأس المطلوبين لتدعيم وسط الأهلي حال اعتزال حسام عاشور ليدعم الوسط الأحمر فى تواجد زملائه حمدي فتحي وعمرو السولية والمالي اليو ديانج، مضيفاً أن الفترة المقبلة ستبدأ بدأ المفاوضات مع بيراميدز لضم متوسط الميدان الدولي.