شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة للجونة: لن يتم تأجيل مباراة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مسئولو الجونة أنهم تلقوا خطاباً رسمياً من اتحاد الكرة اليوم يؤكد إقامة المباراة فى موعدها ورفض تأجيلها بحيث تنطلق فى تمام الخامسة مساء يوم الأربعاء على ملعب الجونة.
ويرفض الأهلي خوض المباراة بعد اصدار بيان رسمي فى هذا الشأن، أكدت ادارته فيه رفضها التام لخوض أي مباراة فى الدوري قبل اقامة مواجهة الزمالك والتي كان مقرر اقامتها يوم السبت المقبل ولكن تم تأجيلها لدواع أمنية.
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