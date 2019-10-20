شكرا لقرائتكم رغم الأزمة.. الأهلي يحجز فندقا فى الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حجز مسئولو النادى الأهلى فندقا فى الجونة قبل مواجهة الفريقين المقرر لها الأربعاء المقبل فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز رغم استمرار الأزمة بين القلعة الحمراء واتحاد الكرة على خلفية تأجيل لقاء القمة.
النادى الأهلى ما زال متمسكا بعدم خوض أى مباراة فى الدورى المصرى قبل مواجهة الزمالك حسب البيان الصادر من مسئولى القلعة الحمراء ومع ذلك حجز فندق الجونة مازال على "السيستم".
كان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي، احترامه للرؤية الأمنية التي تقرر على إثرها تأجيل مباراة القمة، إلا أنه أكد رفض لعب أي مباراة في مسابقة الدوري قبل أن يخوض مواجهة الزمالك.
ومن المقرر حسب جدول مواعيد الدورى المصرى أن يواجه الأهلى الجونة يوم الأربعاء المقبل.
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