شكرا لقرائتكم الكاف يحدد مواعيد مبارايات كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف" المواعيد الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالي :

منتخب مصر الأوليمبي و غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساءاً – استاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبي – الكاميرون - يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساءاً – استاد القاهرة.

Advertisements

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

من المقرر أن تقام مباراة الكاميرون و غانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب إنتهاء مباراة مصر و مالي.