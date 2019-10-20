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أبها والفيحاء يكتفيان بالتعادل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل بهدف على المباراة التي جمعت فريق أبها بضيفه الفيحاء يوم الأحد، في المرحلة السابعة من منافسات دوري كأس للمحترفين.

وتقدم أبها بهدف سجله صالح آل عباس في الدقيقة العاشرة وتعادل روني فرنانديز للفيحاء في الدقيقة 58، فيما ألغى الحكم هدفاً ثانياً لآل عباس بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "فار".

ورفع أبها رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع، محققا تعادله الثاني في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في ثلاث.

كما رفع الفيحاء رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث عشر، إذ يعد هذا التعادل هو الثالث للفريق هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والخسارة في ثلاث.

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