شكرا لقرائتكم زيدان ينتقد لاعبي ريال مدريد بعد السقوط في مايوركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لاعبيه بعد الخسارة على ملعب ريال مايوركا، بهدف دون رد مساء السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتلقى ريال مدريد هزيمته الأولى في الموسم الحالي على يد ريال مايوركا بهدف سجله مهاجمه العاجي لاغو جونيور في الدقيقة السابعة، ولعب الفريق بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 74 بعد طرد ألفارو أودريوزولا لحصوله على الإنذار الثاني.

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وجاءت هزيمة الريال بعد مسيرة جيدة للنادي الملكي تحت قيادة زيدان شهدت فوز الفريق خمس مرات وتعادله ثلاث مرات، ليتراجع النادي الملكي للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.

وقال زيدان: مشكلتنا في الوقت الراهن هو أنه ينبغي علينا الظهور بمستوى ثابت كل ثلاثة أو أربعة أيام، في الوقت الراهن نحن لا نفعل ذلك وعلينا أن نطور هذا الجانب.

وأشار "لا أشعر بالقلق، لكني أخبر اللاعبين دائما بأنهم إذا أرادوا الفوز بالألقاب فعليهم الظهور بمستوى ثابت، ولا يهمني النقص، فلدينا عدد كاف من اللاعبين لتغطية الإصابات، وهؤلاء عليهم أن يظهروا قدراتهم الحقيقية.