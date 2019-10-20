شكرا لقرائتكم اعتذار رسمي لتوتنهام وواتفورد بسبب "تقنية الفيديو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدمت شركة "هوك آي" المسؤولة عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالاعتذار، بسبب حالة الارتباك التي حدثت خلال مباراة توتنهام مع واتفورد يوم السبت.

وجرى استخدام تقنية فار للتحقق من مدى صحة هدف التعادل 1 -1 لتوتنهام، حيث أشارت الشاشة الكبيرة داخل الملعب في البداية لعدم صحة الهدف قبل أن تصحح قرارها وتؤكد صحته.

وذكرت "هوك آي" في بيان لها يوم الأحد: هوك إي تعتذر لجماهير توتنهام وواتفورد بسبب حالة الارتباك التي وقعت بعد إرسال بيانات غير صحيحة للشاشة الكبيرة، ونعمل سويا مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لتفهم سبب حدوث هذه المشكلة واقتراح عدة معايير للتأكد من عدم تكرار ذلك.