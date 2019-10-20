في غياب محمد صلاح.. ليفربول يخرج بنقطة من «أولد ترافورد» بتعادله في الوقت القاتل مع مانشستر يونايتد

الموجز

تمكن فريق ليفربول من الخروج بنقطة بتعادله مع مانشستر يونايتد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأخير "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وشهدت المباراة غياب نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح لأول مرة خلال الموسم الحالي بداعي الإصابة.

ونجح ماركوس راشفورد في إحراز هدف التقدم لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 37 بعدما حصل على عرضية من جانب دانيل جيمس صوبها مباشرة في شباك أليسون من مسافة قصيرة.

وألغى حكم الفيديو هدف التعادل الذي أحرزه ساديو ماني في الدقيقة 43 بعدما لمس اللاعب السنغالي الكرة بيده أثناء استلامها وصوب كرة بين قدمي دافيد دي خيا.

Advertisements

وتمكن آدم لالانا من إدراك التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 84 بعدما حصل على تمريرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر من خلال روبرتسون أسكنها بسهولة في شباك دي خيا.

وبهذا التعادل، رفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي متصدر صاحب المركز الثاني، وأصبح رصيد مانشستر يونايتد 10 نقاط في المركز الـ13.