الجيش الملكي يحقق انتصاره الأول في الدوري المغربي









اسماء السيد - حقق الجيش الملكي انتصاره الأول في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم بفوزه 2-صفر على ضيفه سريع واد زم في افتتاح الجولة الرابعة.

ورفع الجيش الملكي رصيده إلى أربع نقاط من ثلاث مباريات في المركز السادس بينما واصل سريع واد زم غيابه عن الانتصارات ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة من ثلاث مباريات أيضا.

ولم يشهد الشوط الأول أي فرص حقيقة في ظل بطء الأداء وأخطاء التمرير بينما أهدر الضيوف فرصة خطيرة بعد بداية الشوط الثاني لكن الجيش الملكي انتظر مشاركة البديل عماد راحولي لاعب واد زم السابق ليفتتح التسجيل في الدقيقة 73.

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وأكمل الجيش الملكي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78 بعد طرد حمزة مجاهد لكن بعدها بخمس دقائق طرد الحكم محمد عقيد حارس مرمى سريع واد زم ليضطر المدافع مراد حيبور لحراسة المرمى نظرا لاستخدام التغييرات الثلاثة.

وعاد راحولي ليضيف الهدف الثاني لفريقه قبل النهاية بأربع دقائق من ركلة حرة نفذها ببراعة.

وأهدر سريع واد زم فرصة تقليص الفارق في الدقيقة الأخيرة عندما أطاح ساليف كوليبالي بالكرة أعلى المرمى من ركلة جزاء.