مونتاري يقود الدحيل للفوز وصدارة الدوري القطري

اسماء السيد - أحرز محمد مونتاري هدفا في الشوط الثاني ليقود الدحيل للفوز 1-صفر على أم صلال وتصدر دوري نجوم قطر لكرة القدم الأحد.
واستغل مونتاري خروج خاطئ من يزن نعيم حارس أم صلال من مرماه لتسقط الكرة أمام مونتاري ليضعها في الشباك بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 65.
ورفع الدحيل، وصيف بطل الموسم الماضي، رصيده إلى 17 نقطة من سبع مباريات في الصدارة متقدما بفارق نقطتين عن الريان وأربع عن العربي الذي يلتقي مع الغرافة في وقت لاحق اليوم.
وتلقى أم صلال الخسارة الرابعة في سبع مباريات ليتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز التاسع.
وتأجلت مباراة الخور والسد لانشغال الأخير بمواجهة الهلال السعودي في الرياض في إياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا.
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