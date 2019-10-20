بنتشيتش وروبليف يحصدان اللقبين في موسكو









اسماء السيد - تعافت السويسرية بليندا بنتشيتش من تأخرها بمجموعة لتسحق البطلة المحلية أنستاسيا بافليوتشنكوفا بنتيجة 3-6 و6-1 و6-1 في نهائي كأس الكرملين للتنس وتحصد لقبها الثاني هذا الموسم والرابع في مسيرتها.

وزادت المصنفة العاشرة عالميا إيقاعها بعد خسارة المجموعة الأولى وخسرت شوطين من آخر 14 بأداء مذهل لتسحق منافستها الفائزة باللقب في 2014.

وقالت بنتشيتش التي باتت أمس السبت اللاعبة الثامنة والأخيرة التي تتأهل إلى البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في شينتشين "هذا شعور لا يصدق الآن. ما زلت لا أتخيل الأمر.

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"لم أكن تحت الضغط عندما دخلت المباراة. كنا سعداء للغاية بالأمس ونحتفل (بالتأهل إلى شينتشين). هذه مكافأة إضافية".

وستشارك اللاعبة البالغ عمرها 22 عاما لأول مرة في البطولة الختامية التي تقام في الفترة من 27 أكتوبر تشرين الأول وحتى الثالث من نوفمبر تشرين الثاني وتصل مجموع جوائزها المالية إلى 14 مليون دولار.

كما تأهلت كل من آشلي بارتي وكارولينا بليسكوفا وسيمونا هاليب وبيانكا أندريسكو ونعومي أوساكا وبترا كفيتوفا وإيلينا سفيتولينا إلى البطولة الختامية.

وفي نهائي منافسات الرجال انتصر الروسي أندريه روبليف على أدريان مانارينو المصنف السابع في البطولة بنتيجة 6-4 و6-صفر في 62 دقيقة ليحصد لقبه الأول منذ 2017 في احتفاله بعيد ميلاده 21.