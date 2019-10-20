ملخص مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد 1-1 اليوم في الدوري الانجليزي

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بالدوري الانجليزي الممتاز، وذلك في اللقاء الذي سيبدأ في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر، وفيه سيسعى المتصدر ليفربول لعودة الفارق مع عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي إلي ثماني نقاط مرة أخرى، نظراً لفوز مانشستر سيتي يوم أمس على كريستال بالاس بهدفين دون رد، وتقليص الفارق إلي خمس نقاط.

ويدخل ليفربول تلك المباراة بكامل نجومه، حيث لا يغيب أي من لاعبيه عن تلك المباراة، وذلك بعد استعادة كلاً من الحارس البرازيلي اليسون، وشفاء محمد صلاح من الإصابة التي لحقت به قبل التوقف الدولي، بينما الغيابات تضرب مانشستر يونايتد ولعل أبرزها غياب كلاً من بوجبا، واحتمالية غياب دي خيا ايضاً.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 24 نقطة جمعهم من الفوز في الثماني مباريات منذ بداية الموسم، ويسعى الفريق للمضي قدماً في سباق الدوري الغائب عن الفريق لمدة ثلاثون عاماً حتي الآن، بينما سيسعى أصحاب الأرض الذين يمرون بفترة صعبة، لتعطيل غريمهم لأول مرة بالموسم.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول قد أكد أن فريقه مستعد لتلك المواجهة وانه يرغب بالفوز، وشكك في المصادر الواردة من جانب مانشستر يونايتد وعلى لسان مدربه سولشاير،بغياب كلاً من حارس المرمي دي خيا، ولاعب خط الوسط بول بوجبا بالإضافة إلي الظهير الأيمن بيساكا.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد