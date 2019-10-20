تعادل إيجابي: ليفربول يقتنص نقطة بالدقائق الأخيرة من أنياب مانشستر يونايتد

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في إطار الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، كلاسيكو الكرة الانجليزية سيكون محط أنظار محبي البريمرليج والكورة الأوروبية في كل مكان بالعالم، وذلك على مسرح الأحلام ملعب اولد ترافورد بمدينة مانشستر الانجليزية بمشاركة العديد من اللاعبين المميزين بالفريقين
المباراة ستكون في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وتبث المباراة حصرياً عبر الشرق الأوسط عبر قناة beIN SPORTS HD 2 ويعلق عليها المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، وستكون تلك المواجهة الوحيدة في مباريات اليوم بالدوري الانجليزي.
ويعود محمد صلاح إلي صفوف ليفربول في تلك المواجهة بعد شفاءه من الإصابة التي كان تعرض قبل التوقف الدولي الأخير، وتحديداً في نهاية مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، لكن عاد اللاعب سريعاً إلا التدريبات الخاصة بالفريق وأصبح جاهز تماماً للمشاركة أساسياً في مباراة فريقه اليوم أمام مانشستر يونايتد بملعب الاولد ترافورد.
ملخص مباراة ليفربول ومانشستر
- بداية سريعة للقاء من الفريقين ومحاولة لفرض السيطرة من جانب مانشستر يونايتد، ومحاولات من ليفربول لامتصاص الحماس من الفريق المضيف.
- تجاوب كبير من جماهير الاولدترافورد مع هجمات فريقها، ولا يزال التعادل السلبي بين الفريقين مستمر حتي الآن.
- مرور نصف ساعة ولا يزال التعادل السلبي مستمر.
- راشفورد يتقدم لفريق ليفربول بهدف نظيف.
- نهاية الشوط الأول بهدف نظيف وفي انتظار رد فعل الضيوف.
- مرور عشر دقائق من الشوط الثاني ولا يزال التقدم من جانب ليفربول بهدف نظيف.
- مرور نصف ساعة من الشوط الثاني ولا يزال ليفربول متقدم بهدف.
- ادم لالانا يسجل هدف التعادل في الدقيقة 84.
- نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.