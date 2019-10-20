شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتتح كورس حكام كرة الصالات و الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت اليوم سحر عبد الحق عضو لجنة تسيير أعمال الإتحاد المصري لكرة القدم و المشرف علي كرة الصالات والشاطئية والنسائية "كورس" حكام كرة الصالات في تواجد محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم و جمال الغندور رئيس لجنة الحكام و لجنة حكام كرة الصالات برئاسة محمد فرج وعضوية شريف رشوان و أسامه العارف مع حضور 60 حكماً من بينهم خمسة محكمات لكرة الصالات.

وقدمت سحر التحية لجميع الحضور مؤكدة علي سعيها بخطوات جادة لتقديم الدعم بمختلف اشكاله للنهوض بكرة الصالات خلال الفترة المقبلة.

أكد الدكتور محمود سعد علي الدور الحالي والجهد المبذول من الاتحاد للنهوض بكرة الصالات موضحاً مدي الاهتمام الذي تلقاه كرة الصالات حالياً.

أوضح جمال الغندور الإستراتيجية الخاصة بملف تحكيم كرة الصالات بداية من وضع لجنة مستقلة لحكام كرة الصالات والاهتمام باللائحة المالية لحكام كرة الصالات والبدء في عزل حكام كرة الصالات عن مباريات كرة القدم واختيار القائمة الدولية بناءً علي التخصص في كرة الصالات، كما حرص الغندور علي تقديم التحية والثناء لمحمد حسن حكم نهائي أوليمبياد الأرجنتين لكرة الصالات وكذلك جميع القائمة الدولية للرجال والانسات.

ويحاضر في الكورس محمد فرج رئيس لجنة حكام كرة الصالات بالإتحاد المصري لكرة القدم والذي يستمر حتي الثلاثاء المقبل.

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