شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف حجم المستحقات المصروفة للاعبى الزمالك مع ثنائية المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت أزمة مستحقات لاعبى الزمالك الأحداث خلال الفترة الأخيرة بقلعة ميت عقبة، قبل تدخل مرتضى منصور رئيس النادى لحل الأزمة والتأكيد للاعبين على منحهم جزءاً من مستحقاتهم الفترة الحالية من خلال الحسابات البنكية، على أن يتم منحهم الجزء الآخر نهاية شهر أكتوبر الجارى لتنتهى الأزمة.

وأخطر رئيس نادى الزمالك إدارة الكرة بالنادى بصرف جزء من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة المقاولون العرب، فى اللقاء المُقدم من الجولة الخامسة فى بطولة الدورى الممتاز والذى انتهى بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وأكد لاعبو الزمالك أنهم حصلوا بالفعل على جزء من مقدمات عقودهم من خلال الحسابات البنكية قبيل لقاء المقاولون العرب مع التأكيد على صرف باقى تلك المستحقات نهاية الشهر الجارى.

ويكشف "سوبر كورة" حجم المستحقات التى صرفتها إدارة الزمالك للاعبى الفريق الأبيض بالتزامن مع الفوز على المقاولون العرب من خلال التقرير المنشور على سوبر كورة عبر الرابط التالى