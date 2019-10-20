شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات متنوعة لحراس الأهلي في المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، ثلاثي حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية علي هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وخاض ثلاثي حراس الأهلي، تدريبات منفردة تحت اشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس.

واشتملت تدريبات الحراس على بعض الفقرات المتنوعة، والتي اشتملت على تصويبات قوية وفقرة للكرات العرضية والتركيز على الارتفاء بالجانب الفني والبدني.

وطلب فايلر من يانكون تقديم تقرير بدني وفني عن حراس الأهلي الثلاثة لتقييم مستواهم الحالي قبل استئناف مباريات الدوري العام بعد فترة التوقف بسبب أرتباطات المنتخب الأولمبي ومن بعده المنتخب الأول.