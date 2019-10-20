شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة: ملتزمون بقرار الجبلاية بمواجهة الأهلى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نادر شوقي رئيس الشركة المسئولة عن إدارة الكرة فى نادي الجونة أن ناديه مُلتزم بالتواجد فى ملعب الجونة مساء الأربعاء المقبل لمواجهة النادي الأهلى فى بطولة الدوري العام.

وقال نادر شوقي لليوم السابع :"طلبنا تأجيل مواجهة الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة القمة وهو الأمر الذي تم رفضه من قبل اتحاد الكرة، وبالتالي أصبحنا مضطرين لخوض المباراة رغم ايماننا بمشروعية قرار الأهلي الذي يرفض خوض المباراة"

وأضاف شوقي أن فريقه يستعد لمواجهة الأهلي حالياً، وسيتواجد فى ملعب المباراة مبدياً احترامه لقرار الأهلي الأخير فى هذا الشأن.