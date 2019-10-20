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سوبر كورة يكشف مفاجأة جديدة فى أزمة مباراة الأهلي والجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال النادى الأهلى متمسكا بعدم خوض أى مباراة فى الدورى المصرى قبل مواجهة الزمالك حسب البيان الصادر من مسئولى القلعة الحمراء.

 

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وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي، احترامه للرؤية الأمنية التي تقرر على إثرها تأجيل مباراة القمة، إلا أنه أكد رفض لعب أي مباراة في مسابقة الدوري قبل أن يخوض مواجهة الزمالك.

ومن المقرر حسب جدول مواعيد الدورى المصرى أن يواجه الأهلى الجونة يوم الأربعاء المقبل.

 

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