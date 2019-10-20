شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض طلب الجونة بتأجيل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد اتحاد الكرة على خطاب الجونة الذي طلب فيه الأخير تأجيل مواجهة الأهلى المقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل على ملعب الجونة، والذي جاء على خلفية تأجيل مباراة الأهلى والزمالك لإرساء مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد مسئولو الجونة أنهم تلقوا خطاباً رسمياً من اتحاد الكرة اليوم يؤكد إقامة المباراة فى موعدها ورفض تأجيلها بحيث تنطلق فى تمام الخامسة مساء على ملعب الجونة،

ويرفض الأهلي خوض المباراة بعد اصدار بيان رسمي فى هذا الشأن، أكدت ادارته فيه رفضها التام لخوض أي مباراة فى الدوري قبل اقامة مواجهة الزمالك والتي كان مقرر اقامتها يوم السبت المقبل ولكن تم تأجيلها لدواع أمنية.