شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب جماعى للاعبى بيلا قبل مواجهة فاركو بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام لاعبو بيلا بإضراب جماعى رافضين النزول إلى تدريبات اليوم اعتراضا على عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة من قبل الإدارة قبل مباراتهم الهامة أمام فاركو بعد غدا الثلاثاء فى الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى .
فى الوقت نفسه مازال الفريق يعانى من أزمة الملابس حيث لا يوجد طاقم أساسى للاعبين يرتدونه خلال مواجهة فاركو وهو ما جعل ياسر رضوان المدير الفنى للفريق يعيش فى ورطة حقيقية قبل بداية الموسم .
وقد أعترف ياسر رضوان أن الفريق يعيش أزمة حقيقية ولابد من تدخل سريع من قبل مجلس الإدارة بقيادة جمال الصيرفى لحل تلك المشاكل قبل مباراة الأسبوع الأول خاصة وأنه أصبح لا يتبقى سوى 48 ساعة فقط لبداية الموسم .
وأضاف رضوان أنه تحدث كثيرا مع رئيس النادى من أجل إيجاد حلول سريعة إلا أن تراكم الأزمات المالية أدى إلى إضراب اللاعبين فى وقت صعب حتى يجد المجلس حلا سريعا قبل لقاء فاركو .
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