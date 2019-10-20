شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 9 نقاط و غرامة 200 ألف جنيه عقوبة اتحاد الكرة للمنسحب من مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم خصم 9 نقاط على أى فريق ينسحب من مباراة بالدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020.

تابع مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه سيتم خصم 9 نقاط على أى فريق ينسحب من مباراة إلى جانب غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه.

يذكر أن هناك أزمة قائمة حالياً بين الأهلي و اتحاد الكرة بتهديد الأول بعدم خوض لقاء الجونة المقرر له الأربعاء المقبل فى الجولة الخامسة للدوري إلا قبل خوضه لمباراة الزمالك التى كان مقرراً لها أمس السبت و تم تأجيلها لأجل غير مسمى.

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وكان الأهلى أصدر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا يؤكد احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتى كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ورفض المجلس فى البيان ذاته وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية ورفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية، وهو ما وضع اتحاد الكرة فى مأزق وتأزم للموقف.