إصابة حسام عاشور في مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أعلن النادي الأهلي، تعرض لاعبه حسام عاشور لإصابة في القدم، خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، الأحد، في ملعب مختار التتش.
ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن عاشور اشتكى من إصابة في القدم خلال التقسيمة التي أقيمت في المران، ليغادر أرض الملعب.
وحاول خالد محمود طبيب الأهلي، علاج عاشور بعد شكواه من الإصابة، إلا أن اللاعب لم يتمكن من استكمال المران.
وخاض الأهلي تدريبه مساء اليوم السبت، على ملعب مختار التتش استعدادًا للمباريات المقبلة في الدوري المصري.
الجدير بالذكر أن الأهلي لم يكشف عن مدى قوة الإصابة أو فترة غياب حسام عاشور عن التدريبات والمباريات المقبلة.
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