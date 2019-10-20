تقنية الفيديو بطل الشوط الأول لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حضرت تقينة الفيديو بقوة في شوط المباراة الأول لمواجهة مانشستر يونايتد وليفربول، في الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي "بريميرليج"على ستاد أولد ترافورد.

وسجل ماركوس راشفورد هدف التقدم لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 37 بعدما حصل على عرضية من جانب دانيل جيمس صوبها مباشرة في شباك أليسون من مسافة قصيرة.

ومن جانبهم، طالب لاعبو ليفربول بالعودة إلى حكم الفيديو المساعد من أجل مراجعة لقطة خطأ ضد أوريجي في عملية بناء الهجمة، لكن بعد المراجعة تأكد الحكم من صحة الهدف.

وفي لقطة ثانية، ألغى حكم الفيديو هدف التعادل الذي أحرزه ساديو ماني في الدقيقة 43 بعدما لمس اللاعب السنغالي الكرة بيده أثناء استلامها وصوب كرة بين قدمي دافيد دي خيا.