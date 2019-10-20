مورينيو: غياب صلاح أمام مانشستر يونايتد سيحدث فارقًا كبيرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إن غياب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن مباراة ديربي إنجلترا سيحدث فارقًا كبيرًا خلال المباراة.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ليفربول في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه والذي شهد استبعاد صلاح بسبب الإصابة في الكاحل.

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وخلال تصريحات لشبكة سكاي سبورتس قال مورينيو: "غياب صلاح سيحدث فارقًا كبيرًا، أعتقد أن آخر مرة لعب فيها صلاح ضد 3 مدافعين في الخط الخلفي كانت أمام روما الإيطالي وأحدث تأثيرًا كبيرًا".

وعن سولشاير قال مورينيو: "أعتقد أنه يحظى بمستقبل رائع، لديه عقد لمدة 3 مواسم، لاعبون شباب والمستقبل، وظيفة رائعة في نادٍ عملاق".

جدير بالذكر أن يونايتد يتواجد حاليًا في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط بينما يتربع ليفربول على قمة جدول الدوري برصيد 24 نقطة.