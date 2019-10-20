"تدريب خاص للدفاع".. خطوة فايلر الجديدة في مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

خاض النادي الأهلي مرانه، اليوم الأحد، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري.

وخاض الثنائي مروان محسن، ومحمود متولي تدريبات تأهيلية تمهيدا لعودتهما للمشاركة في المباريات.

كما خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، فقرة خاصة في التدريب لخط الدفاع تحت إشرافه، وكذلك شاهد تدريب حراس المرمى.

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وعقد فايلر محاضرة للاعبين، قبل خوض التدريبات البدنية، وفقرة للعرضيات، وتقسيمة بين اللاعبين في نهاية المران.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام مضيفه الجونة يوم الأربعاء المقبل في الأسبوع الخامس للدوري، إلا أن الفريق الأحمر لم يوضح موقفه بعد من السفر لخوض المباراة.

وأصدر الأهلي بيانا أكد خلاله أنه لن يخوض أي مباراة بالدوري قبل لعب مباراة الزمالك في الأسبوع الرابع والتي تأجلت يوم السبت الماضي، لأسباب أمنية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك المتصدر بـ10 نقاط.