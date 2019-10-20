بالفيديو.. ليفربول يرفض الاستسلام.. لالانا يعود للريدز من بعيد بتعادل مثير أمام اليونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق ليفربول نقطة ثمينة من خارج دياره بالتعادل أمام مانشستر يونايتد (1-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أولد ترافورد" ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ليفربول تأخر في النتيجة بهدف سجله راشفود في الشوط الأول قبل أن يعود البديل لالانا بتسجيل هدف التعادل في آخر خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

بتلك النتيجة يكون ليفربول في صدارة الدوري برصيد 25 نقطة بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي، في المقابل تراجع مانشستر يونايتد للمركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

تشكيل ليفربول: أليسون، ألكساندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، ماني، أوريجي، فيرمينو.

تشكيل مانشستر يونايتد: دي خيا، وان بيساكا، ليندلوف، ماجوير، روخو، ماكتومناي، فريد، جيمس، أندرياس، يونج، راشفورد.

تفاصيل المباراة:

أولى محاولات ليفربول كانت في الدقيقة العاشرة بعد سيطرة من مانشستر يونايتد على الكرة حيث سدد بروبرتو فيرمينو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر بعيدة عن المرمى.

وحاول لاعب الوسط فينالدوم تهديد مرمى مانشستر يونايتد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تصل في مكان دي خيا في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 34 أهدر فيرمينو أخطر فرص المباراة بعد تمريرة من ماني الذي مرر كرة رائعة لفيرمينو لكن يفشل الأخير في استغلال الكرة نظرًا للمساحة المتاحة التي كانت للبرازيلي حيث سدد كرة ضعيفة تجاه المرمى.

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وفي الدقيقة 37 استطاع ماركوس راشفورد في تسجيل هدف يونايتد الأول بعد عرضية من دانيال جيمس ليفتتح أصحاب الأرض أهداف المباراة.

لاعبو ليفربول تدخل تقنية الفيديو بداعي سقوط أوريجي على يد لينديلوف لكن حكم المباراة بعد الرجوع التقنية قرر احتساب الهدف.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة رفض حكم المباراة احتساب هدف لصالح ساديو ماني بداعي لمس الكرة يده لتظل النتيجة (1-0) لصالح مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة 59 أجرى كلوب التبديل الأول لصالح ليفربول بخروج أوريجي ليشارك بدلاً منه تشامبرلين.

راشفورد واصل تهديد مرمى ليفربول بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 67 لكن تمر بجوار المرمى.

كلوب مع حلول الدقيقة 70 عاد لاستخدام ورقة جديدة من بين البدلاء بنزول أدم لالانا ليشارك بدلاً من هندرسون.

وفي الدقيقة 82 أجرى كلوب آخر تبديلات المباراة بخروج فينالدوم ليشارك بدلاً منه نابي كيتا.

وبتسديدة من الجهة اليمنى هدد فريد مرمى ليفربول بتسديدة رائعة في الدقيقة 83.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق أحرز لالانا هدف التعادل لليفر بعد عرضية من روبرتسون لتصبح النتيجة (1-1).