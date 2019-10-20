"سجله سيئ".. ماذا قال أبوتريكة عن غياب صلاح أمام يونايتد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:
أكد محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، أن ليفربول سيتأثر بغياب لاعبه محمد صلاح بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي.
وأضاف أبوتريكة في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس": "رغم سجل صلاح السيئ أمام مانشستر يونايتد، فإن فريقه سيتأثر بغيابه".
وتابع: "أوريجي ليس البديل الشبيه لصلاح فالأخير يمتاز بالسرعة وهو ما يفقده أوريجي، سنرى الدور الذي سيلعبه الثنائي روبرتو فيرمينو وساديو ماني في مباراة اليوم".
وكان تشكيل ليفربول شهد غياب صلاح أمام مانشستر يونايتد بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي السابقة (طالع تشكيل ليفربول.. من هنا).
ومن المتوقع أن يتواجد صلاح في تشكيل ليفربول أمام جينك والتي ستقام ليلة الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بحسب تصريحات يورجن كلوب مدرب الريدز (طالع التفاصيل).
صلاح -هداف الدوري الإنجليزي- في آخر نسختين لم يسجل في شباك مانشستر يونايتد لأربع مباريات منذ انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.
جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري برصيد 24 نقطة، في المقابل يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط.
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