شاهد..ليفربول يسجل هدف التعادل أمام مانشستر يونايتد

سجل ليفربول هدف التعادل أمام مانشستر يونايتد ، خلال اللقاء، الذي يجمعهما على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن الجولة التاسعة من ترافورد"، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". سجل الهدف آدم لالانا لاعب ليفربول في الدقيقة 184، بعد كرة عرضية أرضية من روبرتسون، يسددها سريعًا لالانا مسجلًا هدف التعادل.

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